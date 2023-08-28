З Куп’янського району Харківщини евакуйовано 1433 людини, понад 300 з них - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. З Купʼянського району Харківської області евакуювали більше 700 людей, серед них 165 дітей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, пише УНН.
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«На сьогоднішній день вивезено 715 людей, в тому числі 165 дітей. Крім того, самостійно залишили громади, що перебувають під постійними обстрілами, 718 людей, 178 з яких діти. Таким чином усього з 9 серпня з небезпечних районів Купʼянщини евакуйовані 1433 людини, в тому числі 343 дитини», - заявив Олег Синєгубов.
Цивільних мешканців, які досі залишаються жити під обстрілами, закликаємо звертатися до Єдиного координаційного гуманітарного центру за телефонами: +380507890124 та +380637896474
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