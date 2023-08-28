Из Купянского района Харьковщины эвакуированы 1433 человека, более 300 из них - дети

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«На сегодняшний день вывезено 715 человек, в том числе 165 детей. Кроме того, самостоятельно покинули громады, находящиеся под постоянными обстрелами, 718 человек, 178 из которых дети. Таким образом всего с 9 августа из опасных районов Купянщины эвакуированы 1433 человека, в том числе 343 ребенка», - заявил Олег Синегубов.

Гражданских жителей, которые до сих пор остаются жить под обстрелами, призываем обращаться в Единый координационный гуманитарный центр по телефонам: +380507890124 и +380637896474

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