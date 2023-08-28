Окупанти за добу обстріляла чотири райони Харківщини: загинула жінка, поранений підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Російські окупанти протягом минулої доби обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського району Харківської області. Через ворожі атаки загинула одна жінка, поранена 16-річна дівчина. Про це повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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За словами Синєгубова, внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району загинула жінка 39 років. Отримала поранення 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як легкий, госпіталізації не потребувала. Пошкоджено приватний житловий будинок та торговельний кіоск.
У с. Чернещина Ізюмського району ворожими обстрілами пошкоджено будівлі агропідприємства та приватні житлові будинки.
Внаслідок мінометних обстрілів с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків, розподільчий газопровід, торговий кіоск та приватний автомобіль.
Крім того, за словами очільника ОВА, під ворожими ударами перебували Ветеринарне та Красне Харківського району, Огірцеве та Бударки Чугуївського району, а також Кам'янка, Дворічна, Синьківка та інші населені пункти Куп'янського району.
Доповнення
Російські війська у суботу обстрілювали Куп'янський район Харківської області з артилерії та мінометів.