Куп'янщину ворог обстріляв з артилерії та мінометів - ОВА

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"Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Куп'янського району. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Рублене, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Іванівка та інші населені пункти", - написав Синєгубов у Telegram.

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Під час ворожого обстрілу з САУ 2С7 "Піон" села Подоли один зі снарядів влучив в будівлю кафе. "На жаль, загинули жінка 28 років та чоловік 70 років. Зазнала поранення та була госпіталізована у важкому стані 26-річна жінка", - вказав голова ОВА.

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