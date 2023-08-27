Купянщину враг обстрелял из артиллерии и минометов - ОВА

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"За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстреливал населенные пункты Купянского района. В частности, под вражеским огнем находились Рубленое, Амбарное, Бологовка, Двуречная, Синьковка, Ивановка и другие населенные пункты", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

Во время вражеского обстрела из САУ 2С7 "Пион" села Подолы один из снарядов попал в здание кафе. "К сожалению, погибли женщина 28 лет и мужчина 70 лет. Получила ранения и была госпитализирована в тяжелом состоянии 26-летняя женщина", - указал глава ОВА.

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