Оккупанты за сутки обстреляли четыре района Харьковщины: погибла женщина, ранен подросток

Детали

По словам Синегубова, в результате вражеского обстрела из РСЗО с. Одноробовка Богодуховского района погибла женщина 39 лет. Получила ранения 16-летняя девушка, ее состояние медики оценивают как легкое, в госпитализации не нуждалась. Повреждены частный жилой дом и торговый киоск.

В с. Чернещина Изюмского района вражескими обстрелами повреждены здания агропредприятия и частные жилые дома.

В результате минометных обстрелов с. Казачья Лопань Харьковского района повреждены по меньшей мере 5 частных жилых домов, распределительный газопровод, торговый киоск и частный автомобиль.

Кроме того, по словам главы ОВА, под вражескими ударами находились Ветеринарное и Красное Харьковского района, Огирцево и Бударки Чугуевского района, а также Каменка, Двуречная, Синьковка и другие населенные пункты Купянского района.

Дополнение

Российские войска в субботу обстреливали Купянский район Харьковской области из артиллерии и минометов.