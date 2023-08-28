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Оккупанты за сутки обстреляли четыре района Харьковщины: погибла женщина, ранен подросток

Оккупанты за сутки обстреляли четыре района Харьковщины: погибла женщина, ранен подросток

Киев • УНН

 • 431967 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского района Харьковской области. Из-за вражеских атак погибла одна женщина, ранена 16-летняя девушка. Об этом сообщил в понедельник председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, в результате вражеского обстрела из РСЗО с. Одноробовка Богодуховского района погибла женщина 39 лет. Получила ранения 16-летняя девушка, ее состояние медики оценивают как легкое, в госпитализации не нуждалась. Повреждены частный жилой дом и торговый киоск.

В с. Чернещина Изюмского района вражескими обстрелами повреждены здания агропредприятия и частные жилые дома.

В результате минометных обстрелов с. Казачья Лопань Харьковского района повреждены по меньшей мере 5 частных жилых домов, распределительный газопровод, торговый киоск и частный автомобиль.

Кроме того, по словам главы ОВА, под вражескими ударами находились Ветеринарное и Красное Харьковского района, Огирцево и Бударки Чугуевского района, а также Каменка, Двуречная, Синьковка и другие населенные пункты Купянского района.

Дополнение

Российские войска в субботу обстреливали Купянский район Харьковской области из артиллерии и минометов.

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