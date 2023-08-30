Харківщина: у Куп'янському районі посилюють комендантську годину з 1 вересня

Повідомляється, що відповідне розпорядження за номером 58-в від 29 серпня 2023 року було підписано ТВО начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрієм Канашевичем.

Цитата

"Запровадити на території Куп'янського району з 1 вересня 2023 року до окремого розпорядження комендантську годину шляхом заборони перебування громадян на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень, а також руху транспортних засобів на території Куп'янської міської територіальної громади з 18:00 до 6:00 годин", - йдеться в розпорядженні.

Доповнення

29 серпня повідомлялося, що з Купʼянського району Харківської області евакуювали більше 700 людей, серед них 165 дітей.