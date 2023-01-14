Харьковщина: два "прилета" по объекту критической инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В результаты массированной ракетной атаки на территорию Украины в Харьковской области зафиксировано два “прилета” по объекту критической инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
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«Зафиксировано два «прилёта» вражеских ракет в объект критической инфраструктуры в области. В настоящее время применяются аварийные отключения света. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется», – сообщил Синегубов.
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