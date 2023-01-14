Харківщина: два “прильоти” по обʼєкту критичної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. В результати масованої ракетної атаки на територію України в Харківській області зафіксовано два “прильоти” по обʼєкту критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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«Зафіксовано два «прильоти» ворожих ракет в об‘єкт критичної інфраструктури в області. Наразі застосовуються аварійні відключення світла. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється», – повідомив Синєгубов.
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