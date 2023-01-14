Харківщина: два “прильоти” по обʼєкту критичної інфраструктури

КИЇВ. 14 січня. УНН. В результати масованої ракетної атаки на територію України в Харківській області зафіксовано два “прильоти” по обʼєкту критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.