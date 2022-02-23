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Харьков пока не планирует вводить комендантский час

Харьков пока не планирует вводить комендантский час

Киев • УНН

 • 219659 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Харькове и Харьковской области пока не планируется введение комендантского часа. Об этом во время брифинга сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает корреспондент УНН.

Детали

Он сообщил, что, согласно законодательству, в области будет создан оперативный штаб.

"Относительно комендантского часа, то пока его вводить не будут. Устанавливается усиленный контроль въездов и выездов с территорий городов и области. Может ограничиваться движение соответствующих транспортных средств и вводиться их дополнительный досмотр", - сказал Синегубов.

Также планируется установление запрета на проведение массовых мероприятий и митингов.

Кроме того, Синегубов сообщил, что на территории области будут развернуты силы территориальной обороны. Кроме того, власти имеют даже планы по эвакуации населения, однако, говорить о таком шаге не ко времени.

Ранее

Совет по вопросам национальной безопасности и обороны Украины сегодня принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Принятие указа президента о введении ЧП ожидается к концу дня 23 февраля.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в столице пока не планируют вводить комендантский час.

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