Харків поки не планує запроваджувати комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Харкові та Харківській області поки не планується запровадження комендантської години. Про це під час брифінгу повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає кореспондент УНН.
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Він повідомив, що, відповідно до законодавства, в області буде створено оперативний штаб.
«Щодо комендантської години то поки її запроваджувати не будуть. Встановлюється посилений контроль в’їздів та виїздів з територій міст та області. Може обмежуватися рух відповідних транспортних засобів та запроваджуватися їх додатковий огляд», - сказав Синєгубов.
Також планується встановлення заборона на проведення масових заходів та мітингів.
Крім того, Синєгубов повідомив, що на території області будуть розгорнуті сили територіальної оборони. Крім того, влада має навіть плани з евакуації населення, однак, говорити про такий крок не на часі.
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