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Харків поки не планує запроваджувати комендантську годину

Харків поки не планує запроваджувати комендантську годину

Київ • УНН

 • 219660 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Харкові та Харківській області поки не планується запровадження комендантської години. Про це під час брифінгу повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає кореспондент УНН.

Деталі

Він повідомив, що, відповідно до законодавства, в області буде створено оперативний штаб.

«Щодо комендантської години то поки її запроваджувати не будуть. Встановлюється посилений контроль в’їздів та виїздів з територій міст та області. Може обмежуватися рух відповідних транспортних засобів та запроваджуватися їх додатковий огляд», - сказав Синєгубов. 

Також планується встановлення заборона на проведення масових заходів та мітингів.

Крім того, Синєгубов повідомив, що на території області будуть розгорнуті сили територіальної оборони. Крім того, влада має навіть плани з евакуації населення, однак, говорити про такий крок не на часі.

Раніше

Рада з національної безпеки і оборони України сьогодні ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим. 

Ухвалення указу президента про запровадження НП очікується до кінця дня 23 лютого.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що в столиці поки не планують запроваджувати комендантську годину.

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