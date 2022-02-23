Комендантської години у Києві не буде до спеціального рішення – Кличко про надзвичайний стан

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 6225 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 30769 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 55718 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 58448 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 89186 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 149285 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 166572 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 212531 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199999 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187073 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 76713 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 80047 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 77794 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 62188 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 89088 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 89088 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 62188 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 235727 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 359806 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 616521 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 76654 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 115972 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 142186 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 163736 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 176472 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Комендантської години у Києві не буде до спеціального рішення – Кличко про надзвичайний стан

Комендантської години у Києві не буде до спеціального рішення – Кличко про надзвичайний стан

Київ • УНН

 • 99213 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Комендантську годину на території областей та міст на тлі запровадження надзвичайного стану не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення. При це заявив мер Києва Віталій Кличко під час термінового брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Сьогодні РНБО України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території України. Це стосується і міста Києва. Зазначу, згідно з законодавством, Верховна Рада має ухвалити рішення про запровадження надзвичайного стану протягом 48 годин. Парламент має розглянути це рішення сьогодні”, - сказав Кличко.

“Якщо таке рішення буде ухвалено і вступить в дію, що це означає? На території областей починають працювати оперативні штаби під головуванням голів ОДА, чи КМДА, встановлюється посилений контроль в’їздів та виїздів з міст та областей, може обмежуватись рух транспортних засобів та їх огляд, встановлюється заборона на проведення масових заходів, забороняється проведення мітингів, можуть бути інші обмежувальні заходи. Комендантську годину на території областей та міст не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення”, - пояснив міський голова.

Деталі

Він також повідомив, що найближчим часом будуть організовані та проведені навчальні збори резервістів у батальонах та бригадах тероборони. Ці навчання будуть проводитись протягом 30 днів.

“Усі необхідні рішення та заходи по впровадженню надзвичайного стану в столиці ухвалить оперативний штаб міста Києва, який збереться сьогодні після відповідного рішення Верховної Ради”, - додав мер столиці.

Раніше

Рада з національної безпеки і оборони України сьогодні ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,867.84