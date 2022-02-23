Комендантської години у Києві не буде до спеціального рішення – Кличко про надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Комендантську годину на території областей та міст на тлі запровадження надзвичайного стану не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення. При це заявив мер Києва Віталій Кличко під час термінового брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.
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“Сьогодні РНБО України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території України. Це стосується і міста Києва. Зазначу, згідно з законодавством, Верховна Рада має ухвалити рішення про запровадження надзвичайного стану протягом 48 годин. Парламент має розглянути це рішення сьогодні”, - сказав Кличко.
“Якщо таке рішення буде ухвалено і вступить в дію, що це означає? На території областей починають працювати оперативні штаби під головуванням голів ОДА, чи КМДА, встановлюється посилений контроль в’їздів та виїздів з міст та областей, може обмежуватись рух транспортних засобів та їх огляд, встановлюється заборона на проведення масових заходів, забороняється проведення мітингів, можуть бути інші обмежувальні заходи. Комендантську годину на території областей та міст не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення”, - пояснив міський голова.
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Він також повідомив, що найближчим часом будуть організовані та проведені навчальні збори резервістів у батальонах та бригадах тероборони. Ці навчання будуть проводитись протягом 30 днів.
“Усі необхідні рішення та заходи по впровадженню надзвичайного стану в столиці ухвалить оперативний штаб міста Києва, який збереться сьогодні після відповідного рішення Верховної Ради”, - додав мер столиці.
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Рада з національної безпеки і оборони України сьогодні ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.