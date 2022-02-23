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Комендантского часа в Киеве не будет до специального решения - Кличко о чрезвычайном положении

Комендантского часа в Киеве не будет до специального решения - Кличко о чрезвычайном положении

Киев • УНН

 • 99213 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Комендантский час на территории областей и городов на фоне введения чрезвычайного положения не будут вводить до принятия отдельного решения. При этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время срочного брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сегодня СНБО Украины принял решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины. Это касается и города Киева. Отмечу, согласно законодательству, Верховная Рада должна принять решение о введении чрезвычайного положения в течение 48 часов. Парламент должен рассмотреть это решение сегодня", - сказал Кличко.

"Если такое решение будет принято и вступит в действие, что это значит? На территории областей начинают работать оперативные штабы под председательством глав ОГА, КГГА, устанавливается усиленный контроль въездов и выездов из городов и областей, может ограничиваться движение транспортных средств и их осмотр, устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий, запрещается проведение митингов, могут быть другие ограничительные меры. Комендантский час на территории областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения”, - пояснил городской голова.

Детали

Он также сообщил, что в ближайшее время будут организованы и проведены учебные сборы резервистов в батальонах и бригадах тероборони. Эти учения будут проводиться в течение 30 дней.

“Все необходимые решения и меры по внедрению чрезвычайного положения в столице примет оперативный штаб города Киева, который соберется сегодня после соответствующего решения Верховной Рады”, - добавил мэр столицы.

Ранее

Совет по национальной безопасности и обороны Украины сегодня принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

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