Хаос в Канаде: протестующие против мандата на прививки заявляют, что будут блокировать Оттаву столько, сколько нужно

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Водители грузовиков, которые блокируют центр Оттавы в течение шести дней в среду, заявили, что не собираются покидать канадскую столицу до тех пор, пока правительство не отменит мандаты на вакцинацию от COVID-19. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.