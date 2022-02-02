Хаос в Канаді: протестувальники проти мандату на щеплення заявляють, що блокуватимуть Оттаву стільки, скільки потрібно
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Водії вантажівок, які блокують центр Оттави протягом шести днів у середу, заявили, що не збираються залишати канадську столицю доти, доки уряд не відмінить мандати на вакцинацію від COVID-19. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Незважаючи на зростаючі скарги мешканців на шум, забруднення навколишнього середовища та агресивну поведінку деяких далекобійників, поліція Оттави відмовилася припинити протест, пославшись на ризик загострення напруженості.
Демонстрація розпочалася як спроба змусити ліберальний уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо відмовитись від мандату на вакцинацію далекобійників. З того часу вона перетворилося на більш популістський рух проти Трюдо.
"Ми розуміємо ваше розчарування... але відповідальність за ваші незручності повністю лежить на плечах політиків, - заявив лідер протесту Кріс Барбер мешканцям Оттави. - Ми тут, і ми нікуди не підемо, поки не досягнемо нашої мети, щоб побачити кінець усіх мандатів COVID-19 і тим самим відновити свободи всіх канадців".
Трюдо у понеділок заявив, що канадцям "противна поведінка" деяких протестувальників і пообіцяв не боятися.
Доповнення
Бездіяльність поліції в Оттаві, деякі з яких позували для селфі з демонстрантами, контрастує з більш рішучими діями влади у західній провінції Альберта.
Королівська канадська кінна поліція у вівторок висунулася проти далекобійників, які блокують кордон США в місті Куттс, але відступила після зіткнень із деякими водіями.
Протести не лише паралізують Оттаву, а й загрожують майбутньому опозиційній Консервативній партії, головному супернику лібералів.
Лідерка партії Ерін О'Тул у середу зіткнулася з вотумом недовіри з боку законодавців, невдоволених тим, що вона не підтримала протести. На О'Тул також чинять тиск через те, що вона привела партію до поразки на федеральних виборах у вересні минулого року.