Хаос в Канаді: протестувальники проти мандату на щеплення заявляють, що блокуватимуть Оттаву стільки, скільки потрібно

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 42273 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 68833 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 81670 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 109912 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 118310 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 107670 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 128592 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166616 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178594 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215344 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 97855 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 178791 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 243202 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 58569 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 48581 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 243136 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 178734 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 290315 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 410029 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 662306 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Михайло Федоров

Ірина Фаріон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 3561 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 48581 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 97922 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 135531 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 160434 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

Хаос в Канаді: протестувальники проти мандату на щеплення заявляють, що блокуватимуть Оттаву стільки, скільки потрібно

Хаос в Канаді: протестувальники проти мандату на щеплення заявляють, що блокуватимуть Оттаву стільки, скільки потрібно

Київ • УНН

 • 35337 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Водії вантажівок, які блокують центр Оттави протягом шести днів у середу, заявили, що не збираються залишати канадську столицю доти, доки уряд не відмінить мандати на вакцинацію від COVID-19. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Незважаючи на зростаючі скарги мешканців на шум, забруднення навколишнього середовища та агресивну поведінку деяких далекобійників, поліція Оттави відмовилася припинити протест, пославшись на ризик загострення напруженості.

Демонстрація розпочалася як спроба змусити ліберальний уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо відмовитись від мандату на вакцинацію далекобійників. З того часу вона перетворилося на більш популістський рух проти Трюдо.

"Ми розуміємо ваше розчарування... але відповідальність за ваші незручності повністю лежить на плечах політиків, - заявив лідер протесту Кріс Барбер мешканцям Оттави. - Ми тут, і ми нікуди не підемо, поки не досягнемо нашої мети, щоб побачити кінець усіх мандатів COVID-19 і тим самим відновити свободи всіх канадців".

Трюдо у понеділок заявив, що канадцям "противна поведінка" деяких протестувальників і пообіцяв не боятися.

Доповнення

Бездіяльність поліції в Оттаві, деякі з яких позували для селфі з демонстрантами, контрастує з більш рішучими діями влади у західній провінції Альберта.

Королівська канадська кінна поліція у вівторок висунулася проти далекобійників, які блокують кордон США в місті Куттс, але відступила після зіткнень із деякими водіями.

Протести не лише паралізують Оттаву, а й загрожують майбутньому опозиційній Консервативній партії, головному супернику лібералів.

Лідерка партії Ерін О'Тул у середу зіткнулася з вотумом недовіри з боку законодавців, невдоволених тим, що вона не підтримала протести. На О'Тул також чинять тиск через те, що вона привела партію до поразки на федеральних виборах у вересні минулого року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33