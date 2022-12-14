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"ХАМАС" отмечает юбилей и прогнозирует конфронтацию с Израилем

"ХАМАС" отмечает юбилей и прогнозирует конфронтацию с Израилем

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. В среду сотни тысяч палестинцев собрались на митинге в центре Газы, посвященном 35-летию основания группировки боевиков "ХАМАС". Его лидеры прочат год "открытой конфронтации" с израильским правительством. Об этом сообщает АР, передает УНН.

Детали

"ХАМАС", вооруженная исламская группировка, правящая сектором Газа с 2007 года, мобилизовала большое количество людей в городском парке Катиба, что рассматривается как демонстрация силы.

Во время митинга лидеры ХАМАС предусмотрели "открытую конфронтацию" с Израилем в 2023 году, поскольку ожидается, что в конце этого месяца будет приведено к присяге самое правое правительство из тех, что когда-то существовало.

"Мы должны дать шанс разжечь сопротивление на Западном берегу", - сказал Ехийе Синвар, лидер "ХАМАС" в Газе.

Синвар обрушился с критикой на президенте Палестинской автономии Аббаса, призвав прекратить координацию безопасности с Израилем, что, по его словам, нанесло ущерб росту сопротивления израильским рейдам на Западном берегу.

Израильские военные поддерживают тайную координацию с силами Аббаса в совместной борьбе против исламских боевиков.

Контекст

"ХАМАС" захватил контроль над анклавом, лояльным президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу, чья администрация ограничена оккупированным Израилем Западным берегом.

Израиль и Египет сохраняют блокаду Газы с момента захвата ХАМАСом, жестко контролируя передвижение людей и товаров на территорию и за ее пределы, что, по словам Израиля, является мерой безопасности.

В этом году Израиль убил более 150 палестинцев на Западном берегу и в восточном Иерусалиме, что сделало этот год самым смертоносным с 2006.

Опрос, проведенный в этом месяце Палестинским центром политических и обзорных исследований, уважаемым аналитическим центром на Западном берегу, показал, что "ХАМАС" остается популярнее, чем партия Аббаса "ФАТХ" в секторе Газа. В нем говорится, что 43% респондентов проголосовали бы за "ХАМАС" на парламентских выборах по сравнению с 34% за "ФАТХ". Однако опрос показал, что только 6% жителей Газы считают ситуацию на территории положительной, а 69% считают, что институты, руководимые ХАМАСом, страдают коррупцией.

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