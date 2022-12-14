"ХАМАС" відзначає ювілей і прогнозує конфронтацію з Ізраїлем

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 12933 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 45741 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 87498 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 138673 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 163681 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 338995 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217634 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192969 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 325038 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458932 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112478 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 74313 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 31843 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 32256 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 31130 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 338995 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 325038 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 543290 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 674510 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694966 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 74313 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112478 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198395 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224475 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217494 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

"ХАМАС" відзначає ювілей і прогнозує конфронтацію з Ізраїлем

"ХАМАС" відзначає ювілей і прогнозує конфронтацію з Ізраїлем

Київ • УНН

 • 582989 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У середу сотні тисяч палестинців зібралися на мітингу в центрі Гази, присвяченому 35-річчю заснування угруповання бойовиків "ХАМАС". Його лідери пророкують рік "відкритої конфронтації" з ізраїльським урядом. Про це інформує АР, передає УНН.

Деталі

"ХАМАС", озброєне ісламське угрупування, яке править сектором Газа з 2007 року, мобілізувало велику кількість людей у міському парку Катіба, що розглядається як демонстрація сили.

Під час мітингу лідери ХАМАС передбачили "відкриту конфронтацію" з Ізраїлем у 2023 році, оскільки очікується, що наприкінці цього місяця буде приведено до присяги найправіший уряд із тих, який будь-коли існував.

"Ми повинні дати шанс розпалити опір на Західному березі", - сказав Єхійє Сінвар, лідер "ХАМАС" у Газі.

Сінвар обрушився з критикою на президенту Палестинської автономії Аббаса, закликавши припинити координацію безпеки з Ізраїлем, що, за його словами, завдало шкоди зростанню опору ізраїльським рейдам на Західному березі.

Ізраїльські військові підтримують таємну координацію із силами Аббаса у спільній боротьбі проти ісламських бойовиків.

Контекст

"ХАМАС" захопив контроль над анклавом, лояльного президенту Палестинської автономії Махмуду Аббасу, чия адміністрація обмежена окупованим Ізраїлем Західним берегом.

Ізраїль та Єгипет зберігають блокаду Гази з моменту захоплення ХАМАСом, жорстко контролюючи пересування людей та товарів на територію та за її межі, що, за словами Ізраїлю, є мірою безпеки.

Цього року Ізраїль убив понад 150 палестинців на Західному березі та у східному Єрусалимі, що зробило цей рік найбільш смертоносним із 2006.

Опитування, проведене цього місяця Палестинським центром політичних та оглядових досліджень, шановним аналітичним центром на Західному березі, показало, що "ХАМАС" залишається популярнішим, ніж партія Аббаса "ФАТХ" у секторі Газа. У ньому йдеться про те, що 43% респондентів проголосували б за "ХАМАС" на парламентських виборах порівняно з 34% за "ФАТХ". Проте опитування показало, що лише 6% мешканців Гази вважають ситуацію на території позитивною, а 69% вважають, що інститути, керовані ХАМАСом, страждають від корупції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,563.20
Золото
$3,156.75
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.02