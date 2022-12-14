"ХАМАС" відзначає ювілей і прогнозує конфронтацію з Ізраїлем
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У середу сотні тисяч палестинців зібралися на мітингу в центрі Гази, присвяченому 35-річчю заснування угруповання бойовиків "ХАМАС". Його лідери пророкують рік "відкритої конфронтації" з ізраїльським урядом. Про це інформує АР, передає УНН.
Деталі
"ХАМАС", озброєне ісламське угрупування, яке править сектором Газа з 2007 року, мобілізувало велику кількість людей у міському парку Катіба, що розглядається як демонстрація сили.
Під час мітингу лідери ХАМАС передбачили "відкриту конфронтацію" з Ізраїлем у 2023 році, оскільки очікується, що наприкінці цього місяця буде приведено до присяги найправіший уряд із тих, який будь-коли існував.
"Ми повинні дати шанс розпалити опір на Західному березі", - сказав Єхійє Сінвар, лідер "ХАМАС" у Газі.
Сінвар обрушився з критикою на президенту Палестинської автономії Аббаса, закликавши припинити координацію безпеки з Ізраїлем, що, за його словами, завдало шкоди зростанню опору ізраїльським рейдам на Західному березі.
Ізраїльські військові підтримують таємну координацію із силами Аббаса у спільній боротьбі проти ісламських бойовиків.
Контекст
"ХАМАС" захопив контроль над анклавом, лояльного президенту Палестинської автономії Махмуду Аббасу, чия адміністрація обмежена окупованим Ізраїлем Західним берегом.
Ізраїль та Єгипет зберігають блокаду Гази з моменту захоплення ХАМАСом, жорстко контролюючи пересування людей та товарів на територію та за її межі, що, за словами Ізраїлю, є мірою безпеки.
Цього року Ізраїль убив понад 150 палестинців на Західному березі та у східному Єрусалимі, що зробило цей рік найбільш смертоносним із 2006.
Опитування, проведене цього місяця Палестинським центром політичних та оглядових досліджень, шановним аналітичним центром на Західному березі, показало, що "ХАМАС" залишається популярнішим, ніж партія Аббаса "ФАТХ" у секторі Газа. У ньому йдеться про те, що 43% респондентів проголосували б за "ХАМАС" на парламентських виборах порівняно з 34% за "ФАТХ". Проте опитування показало, що лише 6% мешканців Гази вважають ситуацію на території позитивною, а 69% вважають, що інститути, керовані ХАМАСом, страждають від корупції.