ХАМАС и Израиль договорились о прекращении огня

Отмечается, что заявление ХАМАС было сделано после того, как лидер палестинского движения Исмаил Хания поговорил с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Абдель Рахманом Аль Тани. Они обсудили ситуацию в секторе Газа и усилия по заключению нового согласования о прекращении огня.

В сообщениях арабских СМИ подтверждается, что договоренности, разработанные Катаром, включают в себя обеспечение нескольких инфраструктурных проектов в анклаве, контролируемом ХАМАС, увеличение денежных субсидий Катара тысячам палестинских семей, возобновление работы пограничных контрольно-пропускных пунктов для расширения рыбопромышленной зоны.

Кроме того, согласно сообщениям, в новом согласовании содержится призыв к увеличению поставок топлива на электростанцию в секторе Газа для урегулирования кризиса с электроэнергетикой. В других сообщениях источники, близкие к ХАМАС, утверждают, что согласно договоренностям, Израиль должен также сотрудничать по ввозу медицинских товаров и медикаментов в сектор Газа в связи с увеличением количества случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщал УНН, в течение августа Израиль несколько раз атаковал объекты ХАМАС в ответ на шары со взрывчаткой.