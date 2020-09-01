ХАМАС та Ізраїль домовились про припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. ХАМАС та Ізраїль за участю Катара домовились про деескалацію конфлікту в секторі Газа. Про це повідомляє Thе Jerusalem Post, передає УНН.
Зазначається, що заява ХАМАС була зроблена після того, як лідер палестинського руху Ісмаїл Ханія поговорив з міністром закордонних справ Катара Мухаммедом Абдель Рахманом Аль Тані. Вони обговорили ситуацію в секторі Газа та зусилля з укладанням нового погодження про припинення вогню.
У повідомленнях арабських ЗМІ підтверджується, що домовленості, розроблені Катаром, включають в себе забезпечення декількох інфраструктурних проектів у анклаві, контрольованому ХАМАС, збільшення грошових субсидій Катара тисячам палестинських сімей, відновлення роботи прикордонних контрольно-пропускних пунктів для розширення рибопромислової зони.
Крім того, відповідно до повідомлень, у новому узгодженні міститься призив до збільшення поставок палива на електростанцію в секторі Газа для урегулювання кризиса з електроенергетикою в цьому секторі. В інших повідомленнях джерела, близькі до ХАМАС, стверджують, що відповідно домовленостям, Ізраїль повинен також співпрацювати по ввезенню медичних товарів та медикаментів у сектор Газа у зв'язку зі збільшенням кількості випадків захворювання коронавірусом.
Як повідомляв УНН, протягом серпня Ізраїль декілька разів атакував об'єкти ХАМАС у відповідь на кулі з вибухівкою.