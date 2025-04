Ізраїль знову атакував об'єкти ХАМАС у відповідь на кулі з вибухівкою

“У відповідь на запущені сьогодні з Гази в бік Ізраїлю повітряні кулі з вибухівкою наші танки і літаки вразили військові позиції і підземну інфраструктуру терористичної організації ХАМАС в секторі Газа”, — йдеться в повідомленні армії.

Запуск куль з вибухівкою з сектора Газа на ізраїльську територію відновився після тривалої перерви на початку серпня. В результаті подібної діяльності в Ізраїлі було зафіксовано кілька десятків пожеж, про постраждалих повідомлень не надходило.

In response to explosive balloons launched from #Gaza into #Israel today, our tanks and aircraft just struck Hamas military posts & underground infrastructure in Gaza.



We will defend Israeli civilians from terror.

— Israel Defense Forces (@IDF) August 25, 2020