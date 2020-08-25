Ізраїль знову атакував об'єкти ХАМАС у відповідь на кулі з вибухівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у вівторок завдала серію ударів по об’єктах радикального руху ХАМАС в секторі Газа у відповідь на запуск звідти повітряних куль з прикріпленою до них вибухівкою. Про це повідомила пресслужба ізраїльського оборонного відомства в Twitter, передає УНН.
“У відповідь на запущені сьогодні з Гази в бік Ізраїлю повітряні кулі з вибухівкою наші танки і літаки вразили військові позиції і підземну інфраструктуру терористичної організації ХАМАС в секторі Газа”, — йдеться в повідомленні армії.
Запуск куль з вибухівкою з сектора Газа на ізраїльську територію відновився після тривалої перерви на початку серпня. В результаті подібної діяльності в Ізраїлі було зафіксовано кілька десятків пожеж, про постраждалих повідомлень не надходило.
In response to explosive balloons launched from #Gaza into #Israel today, our tanks and aircraft just struck Hamas military posts & underground infrastructure in Gaza.
We will defend Israeli civilians from terror.