Израиль снова атаковал объекты ХАМАС в ответ на шары со взрывчаткой

“В ответ на запущенные сегодня из Газы в сторону Израиля воздушные шары со взрывчаткой наши танки и летательные аппараты поразили военные позиции и подземную инфраструктуру террористической организации ХАМАС в секторе Газа”, — говорится в сообщении армии.

Запуск шаров со взрывчаткой из сектора Газа на израильскую территорию возобновился после длительного перерыва в начале августа. В результате подобной деятельности в Израиле было зафиксировано несколько десятков пожаров, о пострадавших сообщений не поступало.

In response to explosive balloons launched from #Gaza into #Israel today, our tanks and aircraft just struck Hamas military posts & underground infrastructure in Gaza.



We will defend Israeli civilians from terror.

