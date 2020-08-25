Израиль снова атаковал объекты ХАМАС в ответ на шары со взрывчаткой
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник нанесла серию ударов по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск оттуда воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства в Twitter, передает УНН.
“В ответ на запущенные сегодня из Газы в сторону Израиля воздушные шары со взрывчаткой наши танки и летательные аппараты поразили военные позиции и подземную инфраструктуру террористической организации ХАМАС в секторе Газа”, — говорится в сообщении армии.
Запуск шаров со взрывчаткой из сектора Газа на израильскую территорию возобновился после длительного перерыва в начале августа. В результате подобной деятельности в Израиле было зафиксировано несколько десятков пожаров, о пострадавших сообщений не поступало.
In response to explosive balloons launched from #Gaza into #Israel today, our tanks and aircraft just struck Hamas military posts & underground infrastructure in Gaza.
We will defend Israeli civilians from terror.