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ХАМАС и Исламский Джихад в совместном заявлении: в 18:00 будут атаки на Хайфу и Эйлат

Киев • УНН

 • 27060 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Террористическая группировка ХАМАС и Палестинский Исламский Джихад сделали официальное заявление об атаках на Хайфу и Эйлат в 18:00. Об этом пишут израильские СМИ, сообщает УНН.

ХАМАС и Исламский Джихад в совместном заявлении: в 18:00 будут атаки на Хайфу и Эйлат

Детали

Представители ХАМАСа и Исламского Джихада заявили о новых атаках Хайфы и Эйлата, которые состоятся сегодня в 18:00. Бомбардировки городов станет ударом в ответ на убийства высокопоставленных чиновников ХАМАСа в городах Газа и Хан Юнис.

Ранее обстрелы были сделаны в Беэр-Шеве, Гедере и различных населенных пунктах на юге страны.

Среди погибших террористов Басс Исса - бригадный генерал из города Газа, который возглавляет группировку с 2017 года.

Министерство здравоохранения Газы сообщило о 46 погибших и 296 раненых в результате нападений ЦАХАЛа в секторе Газа.

Израиль призывает своих граждан не отходить далеко от бомбоубежищ.

Контекст

Массовые обстрелы страны начались в понедельник. Израильская армия и палестинские группировки в секторе атакуют друг друга ударами. За последние 2 суток из Сектора Газа было выпущено более 1050 ракет на территорию Израиля.

Накануне из-за ракетных обстрелов и напряженной ситуацию рейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины", следовавший из Борисполя, не долетев до Тель-Авива, развернулся и пошел в сторону Кипра.

Между тем, сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в израильских населенных пунктах в районах, расположенных недалеко от границы с Сектором Газа.

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