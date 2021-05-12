ХАМАС и Исламский Джихад в совместном заявлении: в 18:00 будут атаки на Хайфу и Эйлат
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Террористическая группировка ХАМАС и Палестинский Исламский Джихад сделали официальное заявление об атаках на Хайфу и Эйлат в 18:00. Об этом пишут израильские СМИ, сообщает УНН.
Детали
Представители ХАМАСа и Исламского Джихада заявили о новых атаках Хайфы и Эйлата, которые состоятся сегодня в 18:00. Бомбардировки городов станет ударом в ответ на убийства высокопоставленных чиновников ХАМАСа в городах Газа и Хан Юнис.
Ранее обстрелы были сделаны в Беэр-Шеве, Гедере и различных населенных пунктах на юге страны.
Среди погибших террористов Басс Исса - бригадный генерал из города Газа, который возглавляет группировку с 2017 года.
Министерство здравоохранения Газы сообщило о 46 погибших и 296 раненых в результате нападений ЦАХАЛа в секторе Газа.
Израиль призывает своих граждан не отходить далеко от бомбоубежищ.
Контекст
Массовые обстрелы страны начались в понедельник. Израильская армия и палестинские группировки в секторе атакуют друг друга ударами. За последние 2 суток из Сектора Газа было выпущено более 1050 ракет на территорию Израиля.
Накануне из-за ракетных обстрелов и напряженной ситуацию рейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины", следовавший из Борисполя, не долетев до Тель-Авива, развернулся и пошел в сторону Кипра.
Между тем, сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в израильских населенных пунктах в районах, расположенных недалеко от границы с Сектором Газа.