Конфликт Израиля и Палестины: город Ашдод начали обстреливать из сектора Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в израильских населенных пунктах в районах, расположенных недалеко от границы с сектором Газа. Об этом сообщила в среду газета The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
В частности, по сведениям издания, обстрелу подвергся город Ашдод. Информация о наличии пострадавших в результате обстрела пока не поступала.
Между тем, на официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter сообщается, что сирены прозвучали также в городе Беэр-Шева.
Ранее боевое крыло движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, “Бригады Иззэддина аль-Кассама” объявило о запуске 50 ракет в направлении Ашдода и еще 15 снарядов в направлении израильского города Димона, неподалеку от которого находится ядерный центр еврейского государства.
Также видео с Ашдода начали публиковать в локальных чатах жителей.