Конфликт Израиля и Палестины: город Ашдод начали обстреливать из сектора Газа

Детали

В частности, по сведениям издания, обстрелу подвергся город Ашдод. Информация о наличии пострадавших в результате обстрела пока не поступала.

Между тем, на официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter сообщается, что сирены прозвучали также в городе Беэр-Шева.

Ранее боевое крыло движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, “Бригады Иззэддина аль-Кассама” объявило о запуске 50 ракет в направлении Ашдода и еще 15 снарядов в направлении израильского города Димона, неподалеку от которого находится ядерный центр еврейского государства.

Также видео с Ашдода начали публиковать в локальных чатах жителей.