Конфлікт Ізраїлю та Палестини: місто Ашдод почали обстрілювати з сектора Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Сирени повітряної тривоги знову прозвучали в ізраїльських населених пунктах в районах, розташованих недалеко від кордону з сектором Газа. Про це повідомила в середу газета The Times of Israel, пише УНН.
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Зокрема, за даними видання, обстрілу зазнало місто Ашдод. Інформація про наявність постраждалих в результаті обстрілу поки не надходила.
Тим часом, на офіційній сторінці Армії оборони Ізраїлю в Twitter повідомляється, що сирени пролунали також у місті Беер-Шева.
Раніше бойове крило руху ХАМАС, який контролює сектор Газа, “Бригади Іззеддіна аль-Кассама” оголосило про запуск 50 ракет у напрямку Ашдода і ще 15 снарядів у напрямку ізраїльського міста Дімона, неподалік від якого знаходиться ядерний центр єврейської держави.
Також відео з Ашдода почали публікувати в локальних чатах жителів.