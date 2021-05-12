Конфлікт Ізраїлю та Палестини: місто Ашдод почали обстрілювати з сектора Гази

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Зокрема, за даними видання, обстрілу зазнало місто Ашдод. Інформація про наявність постраждалих в результаті обстрілу поки не надходила.

Тим часом, на офіційній сторінці Армії оборони Ізраїлю в Twitter повідомляється, що сирени пролунали також у місті Беер-Шева.

Раніше бойове крило руху ХАМАС, який контролює сектор Газа, “Бригади Іззеддіна аль-Кассама” оголосило про запуск 50 ракет у напрямку Ашдода і ще 15 снарядів у напрямку ізраїльського міста Дімона, неподалік від якого знаходиться ядерний центр єврейської держави.

Також відео з Ашдода почали публікувати в локальних чатах жителів.