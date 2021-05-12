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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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Конфлікт Ізраїлю та Палестини: місто Ашдод почали обстрілювати з сектора Гази

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Сирени повітряної тривоги знову прозвучали в ізраїльських населених пунктах в районах, розташованих недалеко від кордону з сектором Газа. Про це повідомила в середу газета The Times of Israel, пише УНН.

Конфлікт Ізраїлю та Палестини: місто Ашдод почали обстрілювати з сектора Гази

Деталі

Зокрема, за даними видання, обстрілу зазнало місто Ашдод. Інформація про наявність постраждалих в результаті обстрілу поки не надходила.

Тим часом, на офіційній сторінці Армії оборони Ізраїлю в Twitter повідомляється, що сирени пролунали також у місті Беер-Шева.

Раніше бойове крило руху ХАМАС, який контролює сектор Газа, “Бригади Іззеддіна аль-Кассама” оголосило про запуск 50 ракет у напрямку Ашдода і ще 15 снарядів у напрямку ізраїльського міста Дімона, неподалік від якого знаходиться ядерний центр єврейської держави.

Також відео з Ашдода почали публікувати в локальних чатах жителів.

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