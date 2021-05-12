ХАМАС та Ісламський Джихад в спільній заяві: о 18:00 будуть атаки на Хайфу та Ейлат
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Терористичне угрупування ХАМАС і Палестинський Ісламський Джихад зробили офіційну заяву про атаки на Хайфу та Ейлата о 18:00. Про це пишуть ізраїльські ЗМІ, повідомляє УНН.
Деталі
Представники ХАМАСу та Ісламського Джихаду заявили про нові атаки Хайфи і Ейлата, які відбудуться сьогодні о 18:00. Бомбардування міст стане ударом у відповідь на вбивства високопоставлених чиновників ХАМАСу в містах Газа і Хан Юніс.
Раніше обстріли були зроблені в Беер-Шеві, Гедері та різних населених пунктах на півдні країни.
Серед загиблих терористів Басс Ісса - бригадний генерал з міста Газа, який очолює угруповання з 2017 року.
Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило про 46 загиблих і 296 поранених в результаті нападів ЦАХАЛу в секторі Газа.
Ізраїль закликає своїх громадян не відходити далеко від бомбосховищ.
Контекст
Масові обстріли країни почалися в понеділок. Ізраїльська армія і палестинські угруповання в секторі атакують один одного ударами. За останні 2 доби з Сектора Гази було випущено понад 1050 ракет на територію Ізраїлю.
Напередодні через ракетні обстріли та напружену ситуацію рейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який прямував з Борисполя, не долетівши до Тель-Авіва, розвернувся і пішов в сторону Кіпру.
Тим часом, сирени повітряної тривоги знову прозвучали в ізраїльських населених пунктах в районах, розташованих недалеко від кордону з Сектором Газа.