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ХАМАС освободил вторую группу заложников: среди пленных 9-летняя девочка

Киев  •  УНН

26 ноябрь 2023, 07:25  •  32097 просмотра

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ХАМАС освободил вторую группу из 17 заложников, в том числе 13 израильтян и 4 тайцев, которые сейчас направляются в израильские больницы, чтобы воссоединиться с семьями.

Этой ночью ХАМАС освободил вторую группу заложников, которые удерживались в Секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что боевики ХАМАС освободили 17 пленных - 13 израильтян и 4 граждан Таиланда.

Представители Красного Креста только что передали 17 заложников, в том числе 13 израильских и 4 тайских заложников. Они направляются в израильские больницы, где воссоединятся со своими семьями

- говорится в сообщении.

В армии Израиля добавили, что приветствуют возвращение заложников домой и полны решимости вернуть всех пленных на родину.

Дополнение 

Среди освобожденных была идентифицирована 9-летняя гражданка Ирландии и Израиля Эмили Хэнд. Это подтвердил министр иностранных дел Ирландии Михаэль Мартин, который поблагодарил Катар, Египет и США за их роль в заключении соглашения и призвал к немедленному освобождению всех заложников, оставшихся в плену.

"После недель травмы это драгоценный и глубоко трогательный момент для семьи Хэнд", - отметил Мартин.

Напомним

ХАМАС начал освобождать заложников еще 24 ноября. Тогда Израиль согласился отпустить 39 палестинских заключенных, в том числе 24 женщин и 15 детей, в рамках соглашения с ХАМАС в обмен на возвращение 13 израильтян.  

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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