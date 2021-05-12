ХАМАС объявил о запуске более 200 ракет по израильским городам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о новых ракетных обстрелах Израиля. Об этом сообщил палестинский информационный портал Dunya Al Watan, передает УНН.
Детали
По данным портала, 100 ракет были выпущены в сторону израильского города Беэр-Шева. Еще 110 в сторону Тель-Авива и аэропорт Бен-Гурион.
Также Dunya Al Watan сообщает, что ранее в результате атаки Израиля была полностью разрушена высотка Эль-Джаухар в центре Газы, в которой находились офисы телеканала Al-Mamlaka, а ткже квартиры.
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Израильское издание Times of Israel подтвердило, информацию о ракетных обстрелах городов. По данным местной полиции в результате атаки из сектора Газа погибли два человека — жителя города Лод, арабского происхождения.
Дополнение
Обострение палестино-израильского конфликта началось с беспорядков в Восточном Иерусалиме, который контролируется Израилем, на фоне решения суда, который постановил выселить местных жителей арабского происхождения из своих домов. Тогда, по данным общественных организаций, в ходе беспорядков пострадали не менее 270 человек.
10 мая с территории сектора Газа по Израилю было выпущено несколько сотен ракет, часть из них перехватила система противовоздушной обороны “Железный купол”. Ответственность за удары взяла на себя движение ХАМАС. Власти Израиля сообщила об ответном ударе по 130 палестинским целям в секторе Газа. В Минздраве Палестины сообщили о 22 погибших после израильских ударов.