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ХАМАС оголосив про пуск понад 200 ракет по ізраїльських містах

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Палестинський ісламістський рух ХАМАС оголосив про новий ракетний обстріл Ізраїлю. Про це повідомив палестинський інформаційний портал Dunya Al Watan, передає УНН.

ХАМАС оголосив про пуск понад 200 ракет по ізраїльських містах

Деталі

За даними порталу, 100 ракет були випущені в бік ізраїльського міста Беер-Шева. Ще 110 в сторону Тель-Авіва і аеропорт Бен-Гуріон.

Також Dunya Al Watan повідомляє, що раніше в результаті атаки Ізраїлю була повністю зруйнована висотка Ель-Джаухар в центрі Гази, в якій знаходилися офіси телеканалу Al-Mamlaka, а також квартири.

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Ізраїльське видання Times of Israel підтвердило, інформацію про ракетний обстріл міст. За даними місцевої поліції в результаті атаки з сектора Газа загинули двоє людей — жителя міста Лод, арабського походження.

Доповнення

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту почалося з заворушень у Східному Єрусалимі, який контролюється Ізраїлем, на тлі рішення суду, який постановив виселити місцевих жителів арабського походження зі своїх будинків. Тоді, за даними громадських організацій, в ході заворушень постраждали не менше 270 чоловік.

10 травня з території сектора Газа по Ізраїлю було випущено кілька сотень ракет, частина з них перехопила система протиповітряної оборони “Залізний купол”. Відповідальність за удари взяло на себе рух ХАМАС. Влада Ізраїлю повідомила про удар у відповідь по 130 палестинським цілях у секторі Газа. У МОЗ Палестини повідомили про 22 загиблих після ізраїльських ударів.

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