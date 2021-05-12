ХАМАС оголосив про пуск понад 200 ракет по ізраїльських містах

Деталі

За даними порталу, 100 ракет були випущені в бік ізраїльського міста Беер-Шева. Ще 110 в сторону Тель-Авіва і аеропорт Бен-Гуріон.

Також Dunya Al Watan повідомляє, що раніше в результаті атаки Ізраїлю була повністю зруйнована висотка Ель-Джаухар в центрі Гази, в якій знаходилися офіси телеканалу Al-Mamlaka, а також квартири.

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Ізраїльське видання Times of Israel підтвердило, інформацію про ракетний обстріл міст. За даними місцевої поліції в результаті атаки з сектора Газа загинули двоє людей — жителя міста Лод, арабського походження.

Доповнення

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту почалося з заворушень у Східному Єрусалимі, який контролюється Ізраїлем, на тлі рішення суду, який постановив виселити місцевих жителів арабського походження зі своїх будинків. Тоді, за даними громадських організацій, в ході заворушень постраждали не менше 270 чоловік.

10 травня з території сектора Газа по Ізраїлю було випущено кілька сотень ракет, частина з них перехопила система протиповітряної оборони “Залізний купол”. Відповідальність за удари взяло на себе рух ХАМАС. Влада Ізраїлю повідомила про удар у відповідь по 130 палестинським цілях у секторі Газа. У МОЗ Палестини повідомили про 22 загиблих після ізраїльських ударів.