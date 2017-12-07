"Хамас" назвал решение Трампа по Иерусалиму "объявлением войны"

"Мы должны призывать, и мы должны работать над запуском интифады перед лицом сионистского врага", - сказал И.Хания, выступая с речью в Газе.

Интифадой (от араб. "восстание") принято называть боевое движение, направленное на захват территории Палестины.

Напомним, 6 декабря Президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству начать подготовку к переносу туда посольства США, которое ранее было расположено в Тель-Авиве.

Иерусалим остается ядром израильско-палестинского конфликта, и палестинцы претендуют на Восточный Иерусалим как столицу будущего палестинского государства.