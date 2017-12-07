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“Хамас” назвав рішення Трампа щодо Єрусалиму “оголошенням війни”

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Лідер руху палестинського опору “Хамас” Ісмаїл Ханія закликав до нової інтифади у четвер, заявивши, що рішення президента США Дональда Трампа стосовно Єрусалиму було “оголошенням війни проти палестинців”, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.

“Ми повинні закликати, і ми повинні працювати над запуском інтифади перед обличчям сіоністського ворога”, — сказав І.Ханія, виступаючи з промовою в Газі.

Інтифадою (від араб. “повстання”) прийнято називати бойовий рух, спрямований на захоплення території Палестини.

Нагадаємо, 6 грудня Президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду розпочати підготовку до переносу туди посольства США, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.

Єрусалим залишається ядром ізраїльсько-палестинського конфлікту, і палестинці претендують на Східний Єрусалим як столицю майбутньої палестинської держави.

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