“Хамас” назвав рішення Трампа щодо Єрусалиму “оголошенням війни”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Лідер руху палестинського опору “Хамас” Ісмаїл Ханія закликав до нової інтифади у четвер, заявивши, що рішення президента США Дональда Трампа стосовно Єрусалиму було “оголошенням війни проти палестинців”, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.
“Ми повинні закликати, і ми повинні працювати над запуском інтифади перед обличчям сіоністського ворога”, — сказав І.Ханія, виступаючи з промовою в Газі.
Інтифадою (від араб. “повстання”) прийнято називати бойовий рух, спрямований на захоплення території Палестини.
Нагадаємо, 6 грудня Президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду розпочати підготовку до переносу туди посольства США, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.
Єрусалим залишається ядром ізраїльсько-палестинського конфлікту, і палестинці претендують на Східний Єрусалим як столицю майбутньої палестинської держави.