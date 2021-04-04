Хакеры слили телефон Марка Цукерберга в сеть
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Данные основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга слили на хакерском сайте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New York Post.
Детали
Хакеры слили имена, локации, даты рождения, номера и другие сведения о 533 миллионов человек из 106 стран, а также основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга.
Цитата
“Ирония в том, что данные Марка Цукерберга, к сожалению, тоже слили в сеть. То журналистов не получается добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на оказавшийся в общем доступе номер?”, - написал пользователь Twitter Дэйв Уокер.
Дополнительно
В сеть попали не только полные имена и фамилии клиентов , идентификационные данные их страниц в Facebook, места жительства, даты рождения, ряд биографических данных, а в ряде случаев — также и адреса электронной почты.
Официально в Facebook Inc. пока не подтвердил утечку, однако представитель корпорации отметил в разговоре с изданием, что информация оказалась доступна третьим лицам через уязвимость, которую компания устранила в 2019 году.
Напомним
Бывший президент США Дональд Трамп должен понести ответственность за январские беспорядки в американской столице, сопровождавшиеся вторжением в Капитолий. Такое мнение высказал глава компании Facebook Марк Цукерберг.