Хакери злили телефон Марка Цукерберга в мережу

Деталі

Хакери злили імена, локації, дати народження, телефонні номери та інші відомості про 533 мільйонів чоловік з 106 країн, а також засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга.

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“Іронія в тому, що дані Марка Цукерберга, на жаль, теж злили в мережу. Раз у журналістів не виходить домогтися заяви від Facebook, може, їм варто зателефонувати йому на який опинився в загальному доступі номер?”, — написав користувач Twitter Дейв Уокер.

Додатково

В мережу потрапили не тільки повні імена і прізвища клієнтів, ідентифікаційні дані їх сторінок в Facebook, місця проживання, дати народження, ряд біографічних даних, а в ряді випадків — також і адреси електронної пошти.

Офіційно в Facebook Inc. поки не підтвердив витік, проте представник корпорації зазначив у розмові з виданням, що інформація виявилася доступна третім особам через уразливість, яку компанія усунула в 2019 році.

Нагадаємо

Колишній президент США Дональд Трамп повинен понести відповідальність за січневі заворушення в американській столиці, що супроводжувалися вторгненням в Капітолій. Таку думку висловив глава компанії Facebook Марк Цукерберг.