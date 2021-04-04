Хакери злили телефон Марка Цукерберга в мережу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Дані засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга злили на хакерському сайті. Про це інформує УНН з посиланням на New York Post.
Деталі
Хакери злили імена, локації, дати народження, телефонні номери та інші відомості про 533 мільйонів чоловік з 106 країн, а також засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга.
Цитата
“Іронія в тому, що дані Марка Цукерберга, на жаль, теж злили в мережу. Раз у журналістів не виходить домогтися заяви від Facebook, може, їм варто зателефонувати йому на який опинився в загальному доступі номер?”, — написав користувач Twitter Дейв Уокер.
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В мережу потрапили не тільки повні імена і прізвища клієнтів, ідентифікаційні дані їх сторінок в Facebook, місця проживання, дати народження, ряд біографічних даних, а в ряді випадків — також і адреси електронної пошти.
Офіційно в Facebook Inc. поки не підтвердив витік, проте представник корпорації зазначив у розмові з виданням, що інформація виявилася доступна третім особам через уразливість, яку компанія усунула в 2019 році.
Нагадаємо
Колишній президент США Дональд Трамп повинен понести відповідальність за січневі заворушення в американській столиці, що супроводжувалися вторгненням в Капітолій. Таку думку висловив глава компанії Facebook Марк Цукерберг.