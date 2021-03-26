Трамп повинен нести відповідальність за заворушення в Вашингтоні - Цукерберг
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп повинен понести відповідальність за січневі заворушення в американській столиці, що супроводжувалися вторгненням в Капітолій. Таку думку висловив глава компанії Facebook Марк Цукерберг, повідомляє Вusiness Insider, пише УНН.
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“Ми зробили свою частину роботи, щоб забезпечити недоторканність виборів. А потім, 6 січня, президент Трамп виступив з промовою, в якій відкинув результати і закликав людей боротися”, — сказав Цукерберг.
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При цьому глава Facebook рішуче засудив “напад на Капітолій”, назвавши подію “ганебним моментом” в історії США.
“Я вважаю, що колишньому президенту слід нести відповідальність за свої слова. І що особи, які порушили закон, повинні нести відповідальність за свої дії”, — підкреслив Цукерберг.
Він не погодився з думкою про те, що вина за поляризацію американського суспільства лежить на соціальних мережах.
“За словами деяких, проблема полягає в тому, що нас поляризують соціальні мережі. Однак це зовсім не ясно з наявних свідчень або результатів досліджень. Поляризація посилювалася в Америці задовго до того, як були придумані соціальні мережі”, — сказав Цукерберг.
“Я вважаю, що розкол, який ми сьогодні спостерігаємо, є головним чином наслідком атмосфери в політиці і пресі, яка розколює американців”, — додав глава Facebook.
Що було раніше
Процедура імпічменту щодо Трампа була ініційована через заклики до штурму Капітолію 6 січня. В той день прихильники республіканця, які зібралися в столиці США на багатотисячну маніфестацію в його підтримку, увірвалися в Конгрес, спробувавши перешкодити затвердженню підсумків відбулися в країні 3 листопада минулого року президентських виборів, перемогу на яких здобув демократ Джо Байден.
Другий імпічмент для Трампа розпочався 9 лютого.