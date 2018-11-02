Хакеры взломали тысячи аккаунтов украинцев в Facebook

В начале сентября на англоязычном форуме Blackhatworld, посвященном поисковой оптимизации, появился загадочный пост от нового пользователя с ником FBSaler.

"Мы продаем персональную информацию пользователей Facebook. Наша база включает 120 миллионов аккаунтов, с возможностью выборки по конкретным странам. Стоимость одного профайла составляет 10 центов", - написал он.

Пользователь приложил ссылку на сайт Fbserver, на котором в качестве примера была выложена часть информации. ВВС не нашла подтверждения информации о наличии у хакеров 120 млн аккаунтов, однако на Fbserver действительно попали персональные данные пользователей соцсети.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные хакеры взломали систему безопасности австралийского оборонного предприятия Austral

В начале октября Fbserver перестал работать, но дважды перезапускался на новой площадке. Последнее "зеркало" портала носило название Socialser21 и работало до 29 октября, сейчас оно также недоступно.

На Socialser21 была опубликована информация о 257 тысячах профайлов, показал анализ британской компании Digital Shadows.



Активнее всего представлена Украина, уточняет глава службы обеспечения безопасности Digital Shadows Ричард Голд: 47 тысяч пользователей. Россию в качестве страны проживания указали 12 тысяч человек. Всего на сайте почти 200 страновых разделов, в выборке есть аккаунты из Великобритании, США, Бразилии и стран СНГ.

Примерно такие же результаты показал анализ содержания портала Fbserver (в середине октября Facebook обвинила компанию в нелегальном сборе данных о пользователях соцсети, аналитика была подготовлена до критики со стороны IT-корпорации).



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американского хакера приговорили к выплате 8,6 млн долларов компенсации за кибератаки

У трети всего массива данных (81 тысяча профайлов) в открытом доступе были выложены личные сообщения, подсчитали в Digital Shadows. ВВС связалась с пятью гражданами России из Москвы, Белгорода и Перми, чья личная переписка была доступна на Socialser21, и все они подтвердили ее подлинность.

В личных сообщениях граждан можно встретить поздравления с праздниками, обсуждение концерта Depeche Mode, жалобы тещи на измены зятя, переписку с поклонниками, выяснение отношений между двумя влюбленными и жалобы на то, что "нет просвета в жизненной рутине".



Напомним, 28 сентября, руководство сети Facebook сообщает о проблеме с безопасностью, которая затронула около 50 миллионов аккаунтов. Злоумышленники сумели воспользоваться уязвимостью в системе, выдающей токен доступа.