Хакери зламали тисячі акаунтів українців у Facebook

КИЇВ. 2 листопада. УНН. В інтернеті у вільному доступі викладена інформація про 257 тисяч користувачів Facebook, у 81 тисячі акаунтів доступні навіть приватні повідомлення. Хакери, які стоять за витоком, стверджують, що всього у них є дані 120 млн чоловік. Розслідування Facebook показало, що зловмисники використовували шкідливі розширення для браузерів. Найактивніше представлена ​​Україна. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.