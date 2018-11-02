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Хакери зламали тисячі акаунтів українців у Facebook

Хакери зламали тисячі акаунтів українців у Facebook

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. В інтернеті у вільному доступі викладена інформація про 257 тисяч користувачів Facebook, у 81 тисячі акаунтів доступні навіть приватні повідомлення. Хакери, які стоять за витоком, стверджують, що всього у них є дані 120 млн чоловік. Розслідування Facebook показало, що зловмисники використовували шкідливі розширення для браузерів. Найактивніше представлена ​​Україна. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

На початку вересня на англомовному форумі Blackhatworld, присвяченому пошуковій оптимізації, з'явився загадковий пост від нового користувача з ніком FBSaler.

"Ми продаємо персональну інформацію користувачів Facebook. Наша база включає 120 мільйонів акаунтів, з можливістю вибірки по конкретним країнам. Вартість одного профайла становить 10 центів", - написав він.

Користувач доклав посилання на сайт Fbserver, на якому в якості прикладу була викладена частина інформації. ВВС не знайшла підтвердження інформації про наявність у хакерів 120 млн акаунтів, проте на Fbserver дійсно потрапили персональні дані користувачів соцмережі.

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На початку жовтня Fbserver перестав працювати, але двічі перезапускався на новому майданчику. Останнє "дзеркало" порталу носило назву Socialser21 і працювало до 29 жовтня, зараз воно також недоступне.

На Socialser21 була опублікована інформація про 257 тисяч профайлів, показав аналіз британської компанії Digital Shadows.

Найактивніше представлена ​​Україна, уточнює глава служби забезпечення безпеки Digital Shadows Річард Голд: 47 тисяч користувачів. Росію як країну проживання вказали 12 тисяч чоловік. Всього на сайті майже 200 розділів по країнах, у вибірці є акаунти з Великої Британії, США, Бразилії та країн СНД.

Приблизно такі ж результати показав аналіз змісту порталу Fbserver (в середині жовтня Facebook звинуватила компанію в нелегальному зборі даних про користувачів соцмережі, аналітика була підготовлена ​​до критики з боку IT-корпорації).

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У третини всього масиву даних (81 тисяча профайлів) у відкритому доступі були викладені особисті повідомлення, підрахували в Digital Shadows. ВВС зв'язалася з п'ятьма громадянами Росії з Москви, Бєлгорода та Пермі, чиє особисте листування було доступно на Socialser21, і всі вони підтвердили його автентичність.

В особистих повідомленнях громадян можна зустріти привітання зі святами, обговорення концерту Depeche Mode, скарги тещі на зради зятя, листування з шанувальниками, з'ясування відносин між двома закоханими і скарги на те, що "немає просвіту в життєвій рутині".

Нагадаємо, 28 вересня, керівництво мережі Facebook повідомляє про проблему з безпекою, яка торкнулася близько 50 мільйонів акаунтів. Зловмисники зуміли скористатися вразливістю в системі, яка видає токен доступу.

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