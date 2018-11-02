Хакери зламали тисячі акаунтів українців у Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В інтернеті у вільному доступі викладена інформація про 257 тисяч користувачів Facebook, у 81 тисячі акаунтів доступні навіть приватні повідомлення. Хакери, які стоять за витоком, стверджують, що всього у них є дані 120 млн чоловік. Розслідування Facebook показало, що зловмисники використовували шкідливі розширення для браузерів. Найактивніше представлена Україна. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
На початку вересня на англомовному форумі Blackhatworld, присвяченому пошуковій оптимізації, з'явився загадковий пост від нового користувача з ніком FBSaler.
"Ми продаємо персональну інформацію користувачів Facebook. Наша база включає 120 мільйонів акаунтів, з можливістю вибірки по конкретним країнам. Вартість одного профайла становить 10 центів", - написав він.
Користувач доклав посилання на сайт Fbserver, на якому в якості прикладу була викладена частина інформації. ВВС не знайшла підтвердження інформації про наявність у хакерів 120 млн акаунтів, проте на Fbserver дійсно потрапили персональні дані користувачів соцмережі.
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На початку жовтня Fbserver перестав працювати, але двічі перезапускався на новому майданчику. Останнє "дзеркало" порталу носило назву Socialser21 і працювало до 29 жовтня, зараз воно також недоступне.
На Socialser21 була опублікована інформація про 257 тисяч профайлів, показав аналіз британської компанії Digital Shadows.
Найактивніше представлена Україна, уточнює глава служби забезпечення безпеки Digital Shadows Річард Голд: 47 тисяч користувачів. Росію як країну проживання вказали 12 тисяч чоловік. Всього на сайті майже 200 розділів по країнах, у вибірці є акаунти з Великої Британії, США, Бразилії та країн СНД.
Приблизно такі ж результати показав аналіз змісту порталу Fbserver (в середині жовтня Facebook звинуватила компанію в нелегальному зборі даних про користувачів соцмережі, аналітика була підготовлена до критики з боку IT-корпорації).
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У третини всього масиву даних (81 тисяча профайлів) у відкритому доступі були викладені особисті повідомлення, підрахували в Digital Shadows. ВВС зв'язалася з п'ятьма громадянами Росії з Москви, Бєлгорода та Пермі, чиє особисте листування було доступно на Socialser21, і всі вони підтвердили його автентичність.
В особистих повідомленнях громадян можна зустріти привітання зі святами, обговорення концерту Depeche Mode, скарги тещі на зради зятя, листування з шанувальниками, з'ясування відносин між двома закоханими і скарги на те, що "немає просвіту в життєвій рутині".
Нагадаємо, 28 вересня, керівництво мережі Facebook повідомляє про проблему з безпекою, яка торкнулася близько 50 мільйонів акаунтів. Зловмисники зуміли скористатися вразливістю в системі, яка видає токен доступу.