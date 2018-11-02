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Неизвестные хакеры взломали систему безопасности австралийского оборонного предприятия Austral

Неизвестные хакеры взломали систему безопасности австралийского оборонного предприятия Austral

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Австралийское оборонное предприятие Austral заявил о хакерской атаке, в результате которой были похищены личные дела сотрудников. Украденные данные, включая адреса электронной почты сотрудников и номера мобильных телефонов, частично были опубликованы в интернете с целью вымогательства, однако Austral уже заявила, что ни при каких обстоятельствах “не будет реагировать на попытки шантажа со стороны преступников”, информирует УНН со ссылкой на телеканал SBS .

В заявлении, сделанном компанией, указано, что “система безопасности предприятия была взломана неизвестными злоумышленниками”. В результате в руках хакеров оказались личные дела сотрудников. “На сегодняшний день нет никаких данных о том, что в руки преступников попала информация, касающаяся национальной безопасности или коммерческой деятельности компании”, — отмечает Austral.

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Представители компании также подчеркнули, что хакерская атака затронула только австралийский офис Austral.

Министерство обороны Австралии подтвердило факт взлома системы безопасности Austral, но также отметило, что “фактов, подтверждающих кражу технологий или секретной информации, не выявлено”. Агентство национальной безопасности Австралии начало расследование инцидента.

Austal — австралийская компания, которая специализируется на проектировании и строительстве алюминиевых судов и кораблей. Основная продукция компании — пассажирские и грузовые паромы, яхты класса люкс и военные корабли. Компания имеет производство в трех странах: в Австралии, на Филиппинах и в США (Austal USA).

Как ранее информировал УНН, агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Джозефа Буччино информировало 13 октября, что Пентагон расследует кибератаку, в результате которой злоумышленники получили доступ к личной информации сотрудников американского оборонного ведомства.

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