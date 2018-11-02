Невідомі хакери зламали систему безпеки австралійського оборонного підприємства Austral

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Австралійське оборонне підприємство Austral заявило про хакерську атаку, в результаті якої були викрадені особисті справи співробітників. Вкрадені дані, включаючи адреси електронної пошти співробітників і номери мобільних телефонів, частково були опубліковані в інтернеті з метою вимагання, однак Austral вже заявила, що ні за яких обставин “не реагуватиме на спроби шантажу з боку злочинців”, інформує УНН із посиланням на телеканал SBS.