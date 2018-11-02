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Невідомі хакери зламали систему безпеки австралійського оборонного підприємства Austral

Невідомі хакери зламали систему безпеки австралійського оборонного підприємства Austral

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Австралійське оборонне підприємство Austral заявило про хакерську атаку, в результаті якої були викрадені особисті справи співробітників. Вкрадені дані, включаючи адреси електронної пошти співробітників і номери мобільних телефонів, частково були опубліковані в інтернеті з метою вимагання, однак Austral вже заявила, що ні за яких обставин “не реагуватиме на спроби шантажу з боку злочинців”, інформує УНН із посиланням на телеканал SBS.

У заяві, зробленій компанією, вказано, що “система безпеки підприємства була зламана невідомими зловмисниками”. У результаті в руках хакерів опинилися особисті справи співробітників. “На сьогоднішній день немає ніяких даних про те, що до рук злочинців потрапила інформація, яка стосується національної безпеки або комерційної діяльності компанії”, — відзначає Austral.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Американського хакера засудили до виплати 8,6 млн доларів компенсації за кібератаку

Представники компанії також підкреслили, що хакерська атака торкнулася тільки австралійського офісу Austral.

Міністерство оборони Австралії підтвердило факт злому системи безпеки Austral, але також відзначило, що “фактів, які підтверджують крадіжку технологій або секретної інформації, не виявлено”. Агентство національної безпеки Австралії почало розслідування інциденту.

Austal - австралійська компанія, яка спеціалізується на проектуванні та будівництві алюмінієвих судів і кораблів. Основна продукція компанії - пасажирські та вантажні пороми, яхти класу люкс і військові кораблі. Компанія має виробництво в трьох країнах: в Австралії, на Філіппінах і в США (Austal USA).

Як раніше інформував УНН, агентство Reuters із посиланням на прес-секретаря відомства Джозефа Буччіно інформувало 13 жовтня, що Пентагон розслідує кібератаку, в результаті якої зловмисники отримали доступ до особистої інформації співробітників американського оборонного відомства.

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