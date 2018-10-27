Американського хакера засудили до виплати 8,6 млн доларів компенсації за кібератаку

“22-річний житель Фанвуда (штат Нью-Джерсі) Парас Джа” засуджений до виплати компенсації в розмірі 8,6 млн доларів і домашнього арешту строком на шість місяців за організацію кібератаки у відношенні до комп’ютерної мережі Ратгерського університету", відзначається в прес-релізі.

Джа раніше визнав свою провину в тому, що брав участь в кібератаці на комп’ютери навчального закладу. Хакер створив так званий ботнет — мережу, на яку потай від власника встановлюється шкідливе програмне забезпечення для подальших кібератак і розсилки небажаних повідомлень вже на інші адреси. Всього було заражено понад 100 тисяч комп’ютерів.

За версією слідства, Джа і ще двоє зловмисників використовували створений ними ботнет для здійснення фінансових махінацій, а також кібератак щодо Ратгерського університету і ряду мереж інтернет-компаній. Джа сам був студентом цього навчального закладу.

Два спільника Джа — 20-річний Джошуа Уайт і 21-річний Далтон Норман — в грудні минулого року також визнали провину в причетності до кібератаки.

Як повідомляв УНН, у компанії FireEye вважають, що хакери з РФ причетні до шкідливого коду Triton.