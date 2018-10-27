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Американского хакера приговорили к выплате 8,6 млн долларов компенсации за кибератаки

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Хакер, причастный к организации крупной кибератаки, приговорен в США к выплате компенсации в размере 8,6 млн долларов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении прокуратуры штата Нью-Джерси, сообщает УНН.

“22-летний житель Фанвуда (штат Нью-Джерси) Парас Джа “приговорен к выплате компенсации в размере 8,6 млн долларов и домашнему аресту сроком на шесть месяцев за организацию кибератаки в отношении компьютерной сети Ратгерского университета”, отмечается в пресс-релизе.

Джа ранее признал свою вину в том, что участвовал в кибератаке на компьютеры учебного заведения. Хакер создал так называемый ботнет — сеть, на которую скрытно от владельца устанавливается вредоносное программное обеспечение для дальнейших кибератак и рассылки нежелательных сообщений уже на другие адреса. Всего было заражено более 100 тысяч компьютеров.

По версии следствия, Джа и еще двое злоумышленников использовали созданный ими ботнет для совершения финансовых махинаций, а также кибератак в отношении Ратгерского университета и ряда сетей интернет-компаний. Джа сам являлся студентом этого учебного заведения.

Два сообщника Джа — 20-летний Джошуа Уайт и 21-летний Далтон Норман — в декабре прошлого года также признали вину в причастности к кибератакам.

Как сообщал УНН, в компании FireEye считают, что хакеры из РФ причастны к вредоносному коду Triton.

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