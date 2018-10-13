У Пентагоні повідомили про витік особистих даних співробітників

За словами Буччіно, витік “деяких особистих даних” стався через хакерську атаку на комерційну компанію, з якою співпрацює Пентагон. Скомпрометовані виявилися дані невеликого відсотка персоналу, в даний час проводиться розслідування. Відзначається, що військовому командуванню стало відомо про те, що сталося 4 жовтня.

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Як раніше інформував УНН, у доповіді Рахункової палати США (U.S. Government Accountability Office, GAO) зазначається, що Пентагон не поспішає захищати свої основні системи озброєнь від кібератак і регулярно виявляє в них критичні уразливості, якими можуть скористатися хакери. При цьому в документі підкреслюється, що кіберзагрози стають все витонченішими, що загрожує Пентагону більш серйозними проблемами, оскільки сучасні види озброєнь стають все більше комп’ютеризовані.