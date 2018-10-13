В Пентагоне сообщили об утечке личных данных сотрудников

По словам Буччино, утечка “некоторых личных данных” произошла из-за хакерской атаки на коммерческую компанию, с которой сотрудничает Пентагон. Скомпрометированы оказались данные небольшого процента персонала, в настоящее время проводится расследование. Отмечается, что военному командованию стало известно о произошедшем 4 октября.

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Как ранее информировал УНН, в докладе Счетной палаты США (US Government Accountability Office, GAO) отмечается, что Пентагон не спешит защищать свои основные системы вооружений от кибератак и регулярно обнаруживает в них критические уязвимости, которыми могут воспользоваться хакеры. При этом в документе подчеркивается, что киберугрозы становятся все изощреннее, что грозит Пентагона более серьезными проблемами, поскольку современные виды вооружений становятся все более компьютеризированы.