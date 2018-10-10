Рахункова палата США дорікнула Пентагону в слабкому захисті зброї від кібератак

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 53830 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 100483 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 138738 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 115355 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 107709 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113183 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138004 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75056 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83532 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176323 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.9 м/с
82 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини
Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

24 березня, 14:12 • 24742 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33825 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26751 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 25458 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 31527 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 138737 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138003 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176322 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515297 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594928 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 4954 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 25458 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26751 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33825 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58819 перегляди
Актуальне
Рахункова палата США дорікнула Пентагону в слабкому захисті зброї від кібератак

Рахункова палата США дорікнула Пентагону в слабкому захисті зброї від кібератак

Київ • УНН

 • 12476 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Пентагон не поспішає захищати свої основні системи озброєнь від кібератак і регулярно виявляє в них критичні уразливості, якими можуть скористатися хакери. Про це йдеться в доповіді Рахункової палати США (U.S. Government Accountability Office, GAO), інформує УНН.

“Не дивлячись на те, що GAO та інші попереджали про кібер-ризики протягом десятиліть, Міноборони не приділяє належної уваги кібербезпеці систем озброєнь”, — йдеться в 50-сторінковому документі, підготовленому для сенатського комітету зі збройних сил США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Болтон пообіцяв створити нову структуру кібербезпеки США

Крім цього, відомство відзначає, що Пентагон також виявляє “уразливості в системах озброєнь”, які знаходяться в стадії розробки.

При цьому в документі підкреслюється, що кіберзагрози стають все витонченішими, що загрожує Пентагону більш серйозними проблемами, оскільки сучасні види озброєнь стають все більше комп’ютеризовані.

“Через нестачу уваги до кібербезпеки систем озброєнь, Міністерство оборони, ймовірно, має ціле покоління систем, які були спроектовані і виготовлені без адекватного врахування кібербезпеки”, — роблять висновок автори доповіді.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Франція підтримала звинувачення Нідерландів і Великої Британії на адресу РФ в кібератаках

Як раніше інформував УНН, минулого тижня країни Заходу виступили зі звинуваченнями на адресу Росії у проведенні глобальної хакерської кампанії, метою якої були комп’ютери Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) та інших структур. Зокрема, Нідерланди розповіли про висилку з країни чотирьох росіян, які звинувачуються в спробі злому комп’ютерів ОЗХЗ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,444.40
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.40
Ethereum
$2,077.15