Рахункова палата США дорікнула Пентагону в слабкому захисті зброї від кібератак

“Не дивлячись на те, що GAO та інші попереджали про кібер-ризики протягом десятиліть, Міноборони не приділяє належної уваги кібербезпеці систем озброєнь”, — йдеться в 50-сторінковому документі, підготовленому для сенатського комітету зі збройних сил США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Болтон пообіцяв створити нову структуру кібербезпеки США

Крім цього, відомство відзначає, що Пентагон також виявляє “уразливості в системах озброєнь”, які знаходяться в стадії розробки.

При цьому в документі підкреслюється, що кіберзагрози стають все витонченішими, що загрожує Пентагону більш серйозними проблемами, оскільки сучасні види озброєнь стають все більше комп’ютеризовані.

“Через нестачу уваги до кібербезпеки систем озброєнь, Міністерство оборони, ймовірно, має ціле покоління систем, які були спроектовані і виготовлені без адекватного врахування кібербезпеки”, — роблять висновок автори доповіді.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Франція підтримала звинувачення Нідерландів і Великої Британії на адресу РФ в кібератаках

Як раніше інформував УНН, минулого тижня країни Заходу виступили зі звинуваченнями на адресу Росії у проведенні глобальної хакерської кампанії, метою якої були комп’ютери Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) та інших структур. Зокрема, Нідерланди розповіли про висилку з країни чотирьох росіян, які звинувачуються в спробі злому комп’ютерів ОЗХЗ.