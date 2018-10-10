Счетная палата США упрекнула Пентагон в слабой защите оружия от кибератак
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Пентагон не спешит защищать свои основные системы вооружений от кибератак и регулярно обнаруживает в них критические уязвимости, которыми могут воспользоваться хакеры. Об этом говорится в докладе Счетной палаты США (U.S. Government Accountability Office, GAO), информирует УНН.
«Несмотря на то, что GAO и другие предупреждали о киберрисках на протяжении десятилетий, Минобороны не уделяет должного внимания кибербезопасности систем вооружений», — говорится в 50-страничном документе, подготовленном для сенатского комитета по вооруженным силам США.
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Помимо этого, ведомство отмечает, что Пентагон также обнаруживает «имеющие жизненно важное значение киберуязвимости в системах вооружений», которые находятся в стадии разработки.
При этом, к документе подчеркивается, что киберугрозы становятся все изощреннее, что грозит Пентагону более серьезными проблемами, поскольку современные виды вооружений становятся все больше компьютеризированы.
«Из-за недостатка внимания к кибербезопасности систем вооружений, Министерство обороны, вероятно, имеет целое поколение систем, которые были спроектированы и произведены без адекватного учета кибербезопасности», — делает вывод авторы доклада.
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Как ранее информировал УНН, на прошлой неделе страны Запада выступили с обвинениями в адрес России в проведении глобальной хакерской кампании, целью которой были компьютеры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и других структур. В частности, Нидерланды рассказали о высылке из страны четырех россиян, обвиняемых в попытке взлома компьютеров ОЗХО.