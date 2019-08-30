Хакеры взломали страницу гендиректора Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Неизвестные получили несанкционированный доступ к странице в Twitter гендиректора этой социальной сети Джека Дорси. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс служба Twitter, передает УНН.
Сотрудники соцсети проводят расследование в связи с тем, что произошло. Ранее в пятницу в микроблоге Дорси были размещены несколько коротких сообщений, в том числе ненормативная лексика. Сейчас они удалены.
Дорси является одним из основателей Twitter. У него около 4,2 млн подписчиков в этой соцсети. По последним данным агентства Bloomberg, состояние Дорси превышает 4,9 млрд долларов.
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Напомним, гендиректор Twitter в 2018 году получил зарплату в 1 доллар и 40 центов.