Хакери зламали сторінку гендиректора Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Невідомі отримали несанкціонований доступ до сторінки в Twitter гендиректора цієї соціальної мережі Джека Дорсі. Про це йдеться в заяві, поширеній в п’ятницю пресслужбою Twitter, передає УНН.
Співробітники соцмережі проводять розслідування у зв’язку з тим, що сталося. Раніше в п’ятницю в мікроблозі Дорсі були розміщені кілька коротких повідомлень, в тому числі ненормативна лексика. Зараз вони видалені.
Дорсі є одним із засновників Twitter. У нього близько 4,2 млн передплатників в цій соцмережі. За останніми даними агентства Bloomberg, стан Дорсі перевищує 4,9 млрд доларів.
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Нагадаємо, гендиректор Twitter у 2018 році отримав зарплату в розмірі 1 долар та 40 центів.