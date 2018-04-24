Хакеры зашифровали сайт Минэнергоугля: требуют выкуп в биткоинах

Мошенники разместили на сайте сообщение, что веб-страницу зашифровано и все файлы могут быть утрачены. Чтобы вернуть их, необходимо заплатить 0,1 биткоина. Если выкуп уплачен не будет, то все файлы будут удалены.

Мошенники также разместили на странице ссылки, по которым можно купить биткоины, а также таймер обратного отсчета, согласно которому на выкуп осталось чуть меньше девяти часов.

Напомним, киберпреступники зарабатывали на украинцах через подставные сайты.