Хакери зашифрували сайт Міненерговугілля: вимагають викуп у біткоінах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Хакери зашифрували сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості та вимагають викуп у біткоінах за повернення до нормальної роботи, повідомляє УНН.
Так, шахраї розташували на сайті повідомлення, що веб-сторінку зашифровано і всі файли можуть бути втрачені. Щоб повернути їх, необхідно сплатити 0,1 біткоїна. Якщо викуп сплачений не буде, то всі файли будуть видалені.
Шахраї також розмістили на сторінці посилання, за якими можна купити біткоіни, а також таймер зворотного відліку, згідно з яким на викуп залишилось трохи менше дев'яти годин.
Нагадаємо, кіберзлочинці заробляли на українцях через підставні сайти.