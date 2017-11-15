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Хакеры украли в украинского банка 1 млн долларов

Хакеры украли в украинского банка 1 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 13893 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Хакеры перевели 1 млн долларов из украинского Банка Кредит Днепр в Китай. Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева, передает УНН.

Сообщают ,что хакерская атака произошла еще полтора года назад.

"В апреле 2016 года хакерская преступная группировка, в состав организаторов которой входят граждане России и Украины, с помощью распространения вредоносного программного обеспечения в информационной системе Банка Кредит Днепр создан несанкционированный платежный документ на перевод $950,8 тыс. на счет компании FAR SIGHT INTERNATIONAL LTD в китайском банке SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 12 ZHONG SHAN DONG YI LU SHANGHAI", - говорится в материалах суда.

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После этого "члены преступной группировки при пособничестве граждан Украины, России, Армении и Азербайджана, сняли эту сумму через банкоматы в Китае, чем принесли убыток банку на сумму примерно 1 млн долларов", - отмечено в документе.

Похищение денег произошло еще в апреле 2016 года, банк с опозданием обратился в полицию. Досудебное расследование по уголовному производству № 42017000000001932 началось только 16 июня 2017 года.

Хакеры подозреваются в преступлениях, предусмотренных ч.3, 4 ст.190 (мошенничество), ч.5 ст.185 (кража), ч.2 ст.361-1 (распространение вредных программ), ч.2 ст.200 (незаконные действия с платежными документами), ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу ПО) Уголовного кодекса.

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