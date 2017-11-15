Хакери вкрали в українського банку 1 млн доларів

Повідомляють, що хакерська атака сталася ще півтора роки тому.

"У квітні 2016 року хакерське злочинне угруповання, до складу організаторів якої входять громадяни Росії і України, за допомогою поширення шкідливого програмного забезпечення в інформаційній системі Банку Кредит Дніпро був створений несанкціонований платіжний документ на переказ 950,8 тис. доларів на рахунок компанії FAR SIGHT INTERNATIONAL LTD в китайському банку SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 12 ZHONG SHAN DONG YI LU SHANGHAI", - йдеться в матеріалах суду.

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Після цього "члени злочинного угруповання при пособництві громадян України, Росії, Вірменії та Азербайджану, зняли цю суму через банкомати в Китаї, що принесло збиток банку на суму приблизно 1 млн доларів", - зазначено в документі.

Викрадення грошей відбулося ще в квітні 2016 року, банк із запізненням звернувся в поліцію. Досудове розслідування у кримінальному виробництву № 42017000000001932 почалося тільки 16 червня 2017 року.

Хакери підозрюються у злочинах, передбачених ч.3, 4 ст.190 (шахрайство), ч.5 ст.185 (крадіжка), ч.2 ст.361-1 (поширення шкідливих програм), ч.2 ст.200 (незаконні дії з платіжними документами), ч.2 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу ПО) Кримінального кодексу.