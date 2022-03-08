Хакеры "положили" сайты российских властей и разместили изображение, демонстрирующее разницу между украинцами и россиянами
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Сегодня хакеры атаковали ряд государственных сайтов российских властей и разместили фотографию, демонстрирующую разницу украинского и русского народов. Об этом в своем Telegram сообщил министр Цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
Детали
Как сообщил министр, хакеры атаковали сайты ФСИН, Минкультуры, Минэнерго, Росатома и еще ряда институтов РФ.
Вместо пропагандистской информации все пространство сайтов занимает изображение, на котором проиллюстрирована разница между украинским и русскими народами.
Добавим
25 февраля Международная сеть хакеров The Anonymous объявила кибервойну российской власти. В частности из-за полномасштабного вторжения в Украину.