Хакеры "положили" сайты российских властей и разместили изображение, демонстрирующее разницу между украинцами и россиянами

Детали

Как сообщил министр, хакеры атаковали сайты ФСИН, Минкультуры, Минэнерго, Росатома и еще ряда институтов РФ.

Вместо пропагандистской информации все пространство сайтов занимает изображение, на котором проиллюстрирована разница между украинским и русскими народами.

Добавим

25 февраля Международная сеть хакеров The Anonymous объявила кибервойну российской власти. В частности из-за полномасштабного вторжения в Украину.